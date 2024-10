Multato insulta gli agenti Ma si pente e li risarcisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)pesantemente duedella polizia municipale di Civitanova dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta, viene denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e, fatti quattro conti sulle conseguenze penali del suo comportamento, porge le sue scuse e chiede la possibilità di chiudere la controversia risarcendo i due vigili urbani con la somma di mille euro. L’episodio è accaduto due anni fa, il 18 luglio del 2022, sul lungomare nord. È una di quelle giornate in cui la polizia locale va al fronte e in cui fioccano le multe. Quella è una zona della città in cui, d’estate, vige la regola del parcheggio selvaggio. Una sanzione si abbatte su un civitanovese che, invece di accettare la multa per non aver rispettato il codice della strada, reagiscendo i duedella municipale che affronta anche con atteggiamento aggressivo.