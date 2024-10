MotoGP gara sprint GP Giappone oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Gran Premio delentra nel vivo, con laattesa per sabato 5 ottobre. Laè ospitata dal circuito di Motegi, in occasione del sedicesimo appuntamento della stagione 2024. Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono i due principali contendenti al titolo, con il campionato che entra nella fase finale. Mancano infatti solo cinque weekend, prima che la stagione si concluda e al momento sembra probabile che il campione del mondo venga decretato solo nel corso dell’ultimo fine settimana di. Collezionare quanti più punti possibili è dunque fondamentale per i due scudieri, cosìper il resto della griglia. I primi punti del weekend nipponico vengono messi in palio dalla, una ‘mini-’ che andrà in scena sabato 5 ottobre. I semafori si spegneranno alle 08:00 italiane, dando inizio ad unalunga 12 tornate.