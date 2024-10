Manovra Tajani | Crescita legata a taglio dei tassi della Bce ma ci vuole coraggio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Siamo qui per ascoltare, per preparare laeconomica, la nostra posizione è chiara, l’obiettivo è lae lasi realizza abbassando la pressione fiscale non aumentando le tasse, mi pare su questo tutto il governo sia concorde, non bisogna male interpretare alcune parole dette l’altro giorno e andremo avanti per mantenere ildel cuneo fiscale, per la riduzione dell’Irpef e cerchiamo di farla arrivare con una piattaforma fino a 60 mila euro, abbassando le percentuali dal 35 al 33 per cento”. Così il Ministro degli Esteri e Vicepremier, Antonio, parlando a margine‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano.