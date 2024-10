L’Udinese non smette di sognare | l’1-0 al Lecce vale il secondo posto  | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo essersi misurata contro Roma e Inter ed essere uscita sconfitta,riprende la propria marcia vincente inanellando il 4° successo in 7 gare di Serie A fin qui disputate. Grazie all’1-0 sulsale alposto ina quota 13 punti, 3 in meno del Napoli capolista vincitore ieri contro il Como. Udinese-, la cronaca del match Partita frizzante fin dal primo tempo. Al 4?ha una doppia occasione prima con Kabasele che trova l’opposizione di Falcone, poi con Lucca che spara fuori. Ilprova a rispondere con Krstovic ma Okoye risponde presente. Al 34? altre due occasioni per: si parte sempre con Kabasele, questa volta di testa, che scheggia la traversa, sulla ribattuta Zemura fallisce a porta vuota. Al 40? ancora un legno a dire no ai bianconeri, questa volta colpito da Zarraga dalla lunga distanza.