LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | sei corridori in fuga gruppo a 30?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Sembra essere il sestetto buono: vantaggio di 30 secondi rispetto alquando siamo a meno di 200 km all’arrivo. 11.47 Al comando ci sono Benjamin Thomas (Cofidis), Dimitru Pesyskens (Bingoal WB), Roberto Carlos Gonzàlez (Team Corratec – Vini Fantini), Ander Ganzabal (Euskaltel-Euskadi), Alessio Martinelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e José Ramòn Muniz (Petrolike). 11.44 Hanno preso adesso un centinaio di metri di vantaggio seinei confronti del. 11.41 Ritmo che è discretamente alto in, proprio per questo lafa fatica ad evadere. 11.38 Ripreso anche Peyskens. 11.36 Prova ad attaccare ora il belga Dimitri Peyskens (Bingoal WB). 11.33che passeranno da Vignola per tre volte, attraversando un piccolo circuito in questa prima parte della corsa. 11.