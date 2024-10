LIVE Bellucci-Zverev 4-6 1-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | set e break di margine per il tedesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Scappa via il dritto incrociato dell’azzurro. 15-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di. 15-0 Decolla la risposta di rovescio di. 1-2 Game. Servizio, dritto e volèe a segno per Mattia. 40-15 Altro servizio vincente del qualificato. 30-15 Gran prima esterna dell’italiano. 15-15 Sulla riga il dritto in controbalzo di. 0-15 Scappa via il rovescio lungolinea di Mattia. 2-0 Game. E’ largo anche questo dritto in chop dell’azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 In corridoio il recupero con il rovescio in back di. 30-15 Prima al centro vincente del. 15-15 E’ lungo il rovescio dal centro del numero 3 ATP. 15-0 Servizio e rovescio a segno per il teutonico. 1-0. Doppio fallo, non ci voleva. 40-AD Palla