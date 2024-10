La festa della Polizia locale di Milano | un milione di multe in più E Mirabelli promette | Più agenti in strada Accordo chiuso entro fine anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Un dato fa una certa impressione: 4.001.855per violazioni del Codicedal 1° settembre 2023 al 31 agosto scorso. Praticamente undi sanzioni in più rispetto ai tre milioni dicomunicate esattamente unfa durante la stessa celebrazione: l’anniversario, quest’il 164°,fondazionemilanese. “Ghisa“, autovelox e telecamere per sanzionare i passaggi vietati nelle Ztl e la violanzione dei limiti di velocità non hfatto sconti, dunque, negli ultimi 12 mesi. Ma, al di là dei dati forniti (vedi tabella qui a fianco), ieri mattina all’Arena civica c’è stato l’esordio in alta uniforme del neocomandanteGianluca, che dal 1° ottobre ha preso il posto di Marco Ciacci, ora responsabileDirezione specialistica Legalità e Controlli del Comune.