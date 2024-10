In libreria non si compra una categoria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Federica Manzon ha vinto il Campiello con Alma prevalendo su altri quattro finalisti, unica donna, negli stessi giorni in cui veniva diramata una shortlist del Booker Prize con ben cinque autrici su sei: Samantha Harvey, Rachel Kushner, Anne Michaels, Yael van der Wouden, Charlotte Wood. Quest’ultimo evento ha destato notevole eco anche perché, nel 1991, il Booker aveva mandato in finale solo autori, causando di lì a poco la nascita del Women’s Prize for Fiction, riservato alle sole autrici. Il punto è che i premi letterari si collocano all’intersezione di due linee interpretative della letteratura.  Una, quella macro, analizza a volo d’angelo l’andamento della produzione editoriale: ad esempio, un albo d’oro ci fa notare come una donna avesse vinto il Campiello già nel 1971 (Gianna Manzini con Ritratto in piedi), restando tuttavia l’unica nel giro delle prime trentacinque edizioni.