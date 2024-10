Ennesima aggressione Oss presa per i capelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prima le esternazioni poco educate mentre era in attesa di una visita, poi il battibecco con un’altra paziente, infine l’ad una operatrice sociosanitaria che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. E’ accaduto ieri mattina a Fermo, nel poliambulatorio Ast di via Gigliucci ex Inam e a farne le spese è stata l’addetta alla gestione dei turni delle prestazioni dell’ambulatorio di oculistica. Tutto è iniziato quando una donna di origini napoletane, in attesa di una visita, ha iniziato a pronunciare frasi offensive in dialetto. La paziente "impaziente" si stava lamentando per la lunga attesa e per lo "scarso impegno", invitando l’operatrice ad andare a lavorare in un altro posto. Caso ha voluto che tra gli utenti ci fosse un’utente napoletana che ha capito cosa stesse dicendo la donna e l’ha richiamata, dicendole che anche lei era campana e aveva capito tutto.