Dove si vive meglio in Italia Isernia e Benevento scalano la classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dalle ultime rilevazioni del Rapporto 2024 sul Benre e la Generatività delle Provincene, emerge un’che viaggia a due velocità. Da una parte il Benre migliora, con le province che si avvicinano tra loro, dall’altra la generatività (cioè la capacità dei territori di innescare impatti positivi con l’azione dei singoli) segna una battuta d’arresto. Presentato al Festival Nazionale dell’Economia Civile, il rapporto dipinge un quadrobenessere e innovazione non sempre vanno di pari passo. Ogni anno escono tantissimi report che determinano le migliori città per qualità della vita in, e questo consente di fare molte riflessioni. Questo report in particolare diventa una bussola per chi vuole capiresiserve agire.