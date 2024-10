Classifica BenVivere 2024 Pordenone prima in Italia | e Benevento? Vola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelladelnel, la provincia diguadagna il primo posto, scalando una posizione rispetto al 2023. Segue Siena, che sale di quattro gradini e Milano (+1 sul 2023). E’ quanto emerge dalla nuova ricerca, presentata oggi nel corso della sesta edizione del Festival nazionale dell’Economia civile, in corso a Firenze fino a domani 6 ottobre. L’indagine, coordinata da NeXt Economia, contiene le nuove classifiche sule sulla generatività delle provincene. Dallaemerge che Bolzano, per lavolta in sei anni, ha perso laposizione sul podio, scendendo di nove gradini fino al decimo posto. Nella top 10 delle province in cui si vive meglio figurano nelquattro nuovi ingressi: Trieste che si trova in quarta posizione (+19), Rimini in settima (+23), Udine in ottava (+11) e Parma in nona (+2).