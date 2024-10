Carabinieri di Siena Matteo Demartis comandante nucleo investigativo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 5 ottobre 2024)diIl maggioreè il nuovodeldel Comando provinciale deidisubentra al tenente colonnello Michele Laghi, destinato al Comando del Reparto Operativo di Piacenza., 53 anni,originario di Roma, proviene dal Comando provinciale di Frosinone, dove negli ultimi quattro anni ha comandato la Compagnia di Anagni.ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. La laurea specialistica in criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza all’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna.