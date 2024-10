Autonomia Tajani | Sul commercio internazionale ho molte riserve

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Noi abbiamo votato l’, siamo a favore dell’, ma l’deve essere applicata bene in modo che tutti i cittadini italiani possano trarre vantaggio. Ho alcune osservazioni da fare sulla concessione di poteri alle regioni per quanto riguarda il. L’ho scritto da ministro Calderoli, responsabile delperché essendo ilil 40% del PIL del nostro Paese, un giro di affari di 626 miliardi, non può essere devoluto alle regioni e non possiamo permettere che ci siano venti politiche commerciali, noi siamo la quarta potenza mondiale commerciale”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio, parlando a margine della ‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano.