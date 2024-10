Arrampicata sportiva Cdm Seoul 2024 | Rogora Placci e Schenk in semifinale nel lead

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Coppa del mondodista vivendo la sua ultima tappa a, in Corea del Sud. Ieri si sono conclusi gli eventi di boulder e speed, mentre questa mattina si sono disputate le qualificazioni del, in vista delle fasi finali di domani. Buona la prestazione dell’Italia, con ben tre azzurri che hanno superato il turno. Su tutti spicca Giovanni, terzo con 3.71 dietro al giapponese Shion Omata (2.35) e al francese Sam Avezou (2.74). Avanti anche Filip, diciottesimo con 17.39), mentre Giorgio Tomatis ha chiuso in venticinquesima posizione (24.72). Nella gara femminile, avanza Laura, nona con 11.29, mentre Camilla Moroni ha terminato venticinquesima (22.58)., CdminnelSportFace.