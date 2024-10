Anna Grossi laureata in Filosofia a Pisa con 110 di votazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un traguardo importante per(nella foto) che a 21 anni si è brillantementein(con110/110), all’Università degli studi didiscutendo un’interessante tesi dal titolo “Analisi del codice verbale e reale della moda in Roland Barthes. Cosa è cambiato oggi rispetto al suo modello”. Relatrice la professoressa Silvia Dadà. Grande soddisfazione in famiglia per la mamma Monica Lombardo, il papà Paolostimato medico del reparto Otorino dell’ospedale Sant’Andrea e il fratello Nicola. Alla neo dottoressa ini rallegramenti anche della nostra redazione.