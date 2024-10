Zinzi Lega | De Luca noioso non è più il ‘Crozza’ di un tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024)di lettura: < 1 minuto“Prendiamo atto che la diretta di Denon è una comunicazione istituzionale ma semplicemente una velina di partito noiosa e prevedibile. Mentre continua a sciorinare le sue (infondate) preoccupazioni sull’economia del Paese, che come riconoscono i principali istituti e gli ultimi dati, è assolutamente stabile e in crescita, non abbiamo sentito mezza parola sull’arresto di Alfieri, suo colonnello e amministratore fedele come dimostra l’audio che circola di una delle riunioni in cui lo stesso governatore suggeriva al presidente della provincia di Salerno di utilizzare il suo modello ‘fritture di pesce’. Incredibile che Deabbia glissato su un episodio del genere, preferendo la solita propaganda di cui, sinceramente, i campani non hanno bisogno. Che noia, non è più il Crozza di una volta”.