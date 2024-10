Torna ’GardaLò!’ Intelligenza artificiale filosofia e letteratura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)GardaLo!, il Festival del lago di Garda ideato dal presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri. L’appuntamento, alla terza edizione, è ormai diventato un must all’interno del calendario di eventi di fine estate della sponda lombarda del Lago di Garda. Via dunque il programma 2024, con l’apertura all’Anfiteatro del Vittoriale e tre incontri a bordo delle motonavi Navigazione Lago di Garda, che animeranno i primi due weekend del mese nelle giornate di domani e domenica per arrivare al e 12 e 13 ottobre. L’inaugurazione domani alle 21 all’Anfiteatro del Vittoriale, Paola Veneto, con la lectio magistralis del filosofo Umberto Galimberti dal titolo La condizione giovanile nell’età del nichilismo (ingresso gratuito su prenotazione).