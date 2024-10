Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Negli ultimi anni, molti di noi hanno sentito crescere dubbi e domande su diversi aspetti del mondo moderno. Che si tratti delle imposizioni legate allao delle nuove tecnologie come il 5G, ci sono persone che si chiedono se tutto questo sia davvero sicuro. La pandemia ci ha portato a confrontarci con situazioni mai vissute prima, e in alcuni momenti, per molti, è sembrato che le risposte non fossero sempre chiare o trasparenti. Proprio in questi contesti, molte persone si sono rivolte a metodi alternativi per proteggersi e sentirsi più sicure. La Shungite, per esempio, è una delle soluzioni che alcune persone stanno considerando per difendersi dagli effetti negativi delle tecnologie emergenti. Non è solo attraverso queste pietre che possiamo proteggerci.