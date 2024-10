Scende a rete l’orgoglio pratese con Tc Bisenzio Manteco e Tc Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Due squadre pratesi nel gruppo delle otto toscane presenti nel campionati di serie A1 e serie A2 di tennis, presentate ieri al Match Ball di Firenze. In serie A2 maschile nel girone 2 è stato inserito il Tcche all’esordio, dopodomani, avrà la trasferta contro il Ct Palermo 2. Poi un turno di riposo e nella terza giornata la selezioneaffronterà in casa, domenica 20 ottobre, il Ct Zavaglia, prima di essere impegnata in due trasferte consecutive (27 ottobre e 3 novembre) al Ct Maglie e al Tc Scaligero. Ultime due sfide, entrambe casalinghe, contro Tc Genova (10 novembre) e Ronchi Verdi (17 novembre). "Il nostro club ha fatto l’esperienza della serie A1 lo scorso anno – spiega il vice presidente Lorenzo Pini –. E’ stato qualcosa di eccezionale: era la prima volta nella storia del Fabbricone. Ripartiamo con i nostri Bad Boys per fare il meglio possibile".