Red Bull 64 Bars Live torna a Scampia con le star del rap | la scaletta gli ospiti e dove seguirlo in streaming

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora poche ore e si alzerà il sipario in Piazza Ciro Esposito a, dello show di Red64, giunto alla terza edizione. Sul palco saliranno Gué, Kid Yugi, Massimo Pericolo, Tony Effe e Artie 5ive. Durante il pre-show invece i protagonisti saranno: Badman, Bigmadwolf, Cecchy, Ceru167, Coco, J Lord, Jesa, Nicola Siciliano, Rue Diego e Wad. A questo già nutrito parterre si aggiungono gli special guest della serata: Geolier, Lele Blade, Poison Beatz e Nello Taver. L’evento si inserisce nel più vasto progetto di valorizzazione dei talenti del comune di Napoli, con l’obiettivo di mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Ilsarà disponibile in, e a seguire on demand, su RedDroppa, il canale YouTube di Reddedicato alla nuova musica, daè possibile rivivere ledel 2022 e del 2023.