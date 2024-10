Proprio tu… Lutto nel cinema addio al grande attore Michel Blanc | l’annuncio dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)nel, il famosoè morto a 72 anni. L’interprete era ricoverato in ospedale per problematiche non rese note dalla famiglia. L’amato artista è morto nella notte tra giovedì e venerdì 4 ottobre 2024, come confermato dal suo entourage a Paris Match. Durante la notte, il suo amico e compagno della leggendaria compagnia teatrale Le Splendid, Gérard Jugnot, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha scritto: “Dannazione Cosa ci hai fatto”. La scorsa primavera, i due si erano ritrovati per una sessione fotografica speciale in occasione del 75° anniversario della nostra rivista.Leggi anche: “Vendo aspirapolvere e guadagno 10mila euro al mese”, l’incredibile storia di Piero Insieme, avevano ripercorso le tappe della loro carriera. Stiamo parando di Michel Blanc che sarà ricordato per sempre in uno dei suoi ruoli più famosi, quello di Jean-Claude in “Les Bronzés”.