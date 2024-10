Pechino Errani e Paolini in semifinale!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tennis, China Open:innel doppio Un algro grande successo per Sarae Jasmine. Le due tenniste azzurre si sono qualificate per ladel doppio al prestigioso torneo WTA 1000 di. Le azzurre, con una prestazione coraggiosa, hanno sconfitto con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-8 la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund. Ora affronteranno inle statunitensi Kenin e Mattek-Sand, coppia molto temibile. Ma per le azzurre niente sembra impossibile! Una stagione straordinaria perhanno raggiunto la sestadel 2024. Un’annata eccezionale coronata da grandi successi per le nostre rappresentanti. Quest’anno, infatti, le due tenniste azzurre hanno conquistato il titolo a Linz e agli Internazionali BNL d’Italia.