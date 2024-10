OpenAI senza limiti | finanziamento record e sbarco in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La startup più influente del momento che chiude un round da capogiro e irrompe incon progetti mirati a diffondere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Definire scoppiettanti le ultime ore diè un eufemismo, per quanto negli ultimi dodici mesi il percorso della compagnia guidata da Sam Altman sia stato ricco di momenti significativi e soluzioni dall'enorme impatto su aziende e privati cittadini. L'ultima novità è ilda 6,6 miliardi di dollari, cifra superiore all'insieme dei fondi ottenuti dalle startupne nell'ultimo decennio, tanto per comprendere il differente ordine di grandezza che ci separa dalla terra dell'innovazione. La raccolta fondi non è stata una sorpresa, ma anzi era una mossa attesa dall'intero settore, perché dopo ChatGpt e i suoi eredi c'è la fila per supportare i piani futuri di