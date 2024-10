Nanni Moretti colpito da un infarto come sta ora

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è statoda un. L’apprezzatissimo regista, che è stato ricoverato e poi dimesso dopo i dovuti controlli, non ha potuto presenziare alla proiezione di Vittoria, il suo ultimo film che lo vede co-produttore, alla serata organizzata a Napoli.da unsta Momento difficile per, regista, sceneggiatore e attore amatissimo, che ha dovuto fare i conti con un. Portato in ospedale per monitorare le sue condizioni con i dovuti controlli,ha dovuto dare forfait alla presentazione a Napoli di Vittoria, il suo ultimo film di cui è co-produttore. Un’assenza che il regista ha voluto colmare girando un video che è stato mostrato ai presenti in cui ha potuto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto”.