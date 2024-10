Morto investito un operaio di una ditta esterna | circolazione dei treni in tilt sulla Bologna-Venezia la ricostruzione-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuova tragedia nel mondo ferroviario, un altrosul lavoro:ferroviaria sospesalinea, tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, in seguito dell'investimento di undi unaappaltatriceche stava lavorando per conto di RFI. "IAlta Velocità , Intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni", informa una nota delle Fs. L'investimento è avvenuto per l'esattezza a San Giorgio di Piano. Rete Ferroviaria Italiana "esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari". "La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, alle quali - si sottolinea - RFI sta offrendo la più ampia collaborazione. Da una prima, per cause ancora da accertare, al momento dell'investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata dalle lavorazioni.