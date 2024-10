Morata-Corbetta il sindaco | Offeso? Smettesse con le feste in piscina Se resta paghi la tassa sui rifiuti VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildiadesso prende pure in giro Alvaro. Dopo la clamorosa gaffe, Marco Ballarini non si ferma. Anzi Nonostante la pioggia di critiche e offese che sta invadendo ipubblicati su TikTok, Ballarini rincara la dose fingendo di essere triste per la reazione dell’attaccante del Milan. @marcoballarinimi spiace, pensaci. ? ????? ?????? – Rust “Mi spiace, stimo Alvaro come giocatore e come persona”, commenta Ballarini. “Il mio post di benvenuto era privo di secondi fini, non certo per farmi pubblicità. Anzi se lui non avesse reso nota la vicenda citandomi nella storia su Instagram, nessuno o quasi se ne sarebbe accorto. Avevo fatto lo stesso post per Onana quando aveva preso casa in paese, eppure non c’era stato scandalo”, afferma.