McTominay apre Lukaku e Neres chiudono | il Napoli supera il Como e resta padrone della Serie A

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlconquista una vittoria importante contro ilper 3-1, allungando in vetta alla classifica e confermando la sua leadership nellaA. La partita, valida per la 7ª giornata, ha regalato emozioni e colpi di scena, con undominante, ma che ha trovato unmai domo, capace di rispondere e tenere viva la gara fino alla fine. Primo Tempo:fulmineo, Strefezza ristabilisce la parità La sfida inizia con un lampo degli azzurri: dopo appena 26 secondi,segna l’1-0, raccogliendo un assist die spedendo il pallone in rete con un tiro preciso che bacia il palo. Il, tuttavia, non si lascia intimidire e inizia a prendere coraggio, sfiorando il pari al 32’ con un tiro a giro di Nico Paz che colpisce il palo. Ilcontinua a spingere, creando pressione e infine trovando il meritato pareggio al 43’.