Masters 1000 Shanghai 2024 Fognini cede nettamente a Tommy Paul in un’ora di gioco

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durail match di secondo turno di Fabio, sconfittodaaldi. Come già era accaduto pochi mesi fa nel prente disputato sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista ligure non ha trovato contromisure contro il forte avversario, n°13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie del tabellone cinese. 6-1 6-3 il punteggio finale in favore del tennista statunitense, che resta in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Primo set a senso unico, conche perde due vlte il servizio nel quarto e nel sesto game verso il 6-1 finale che si concretizza in appena 23? di partita. Nel secondo parziale il ligure resta vivo e se la gioca pari fino al 3-3, non riuscendo però mai a procurarsi un’occasione per allungare in risposta.