Marchetti Lega | Creti soluzione migliore per Medio Etruria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 –: «per». «Quella dicome stazione dellaè lanon solo per l'Umbria, ma per tutto il centro Italia, in quanto baricentrica rispetto a Perugia, Arezzo e Siena»: a intervenire sul tema è il segretario regionaleUmbria, Riccardo Augusto. «Si tratta - afferma, in una sua nota - di una scelta ponderata sulla base di un confronto sviluppatosi in seno al tavolo tecnico durato oltre sei mesi tra presidenti di Regione, rappresentanti di Trenitalia e Italo, esperti del settore, che ha portato a individuare lapossibilità in termini di efficienzae funzionalità anche rispetto a costi, bacino e utenza».