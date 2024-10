Louis Vuitton Cup Luna Rossa lotta fino all’ultimo metro ma non basta | il Trofeo va a Britannia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Barcellona, 4 ottobre 2024 –sconfitta nella finale dellaCup. Ineosvince l'undicesima regata della serie, si aggiudica la sfida per 7-4 e si qualifica per la finale dell'America's Cup. La barca britannica sfiderà il defender, Team New Zealand, dal 12 al 27 ottobre nel mare davanti a Barcellona. Per conquistare il, bisognerà vincere 7 regate. (Fonte Adnkronos) Foto Ufficio StampaPrada Pirelli Team