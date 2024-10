LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 58-66 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | si accende Shane Larkin le V-nere devono reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-70 1/2 per Matt Morgan ai liberi. 58-70 Elijah Bryant va fin in fondo: +12, time-out di Banchi per fermare l’emorragia. 58-68 Oturu in allontanamento: l’torna a +10 58-66 Marco Belinelli prova a scuotere la squadra! 56-66 Il ‘folletto’ americano di passaporto turco c’ha preso gusto: seconda bomba e +10! 56-63 Shalemicidiale dall’arco: tripla e +7! 56-60 Beaubois da tre su assist di: l’risponde subito. 56-57 2/2 per Isaia Cordinier dalla lunetta, che sale a quota 15 punti e tiene laa -1. 54-57 Beaubois va fin in fondo: mini-parziale di 6-0 dell’, time-out Banchi.