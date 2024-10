Joronen sciagura del Venezia! Di Francesco ma Stankovic a che ti serve?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilcontinua a perdere e lo fa anche perché ha in porta Jesse. Stasera contro il Verona altra papera decisiva. Intanto, il baby portiere Filipscalda la panchina. Ma Dinon cambia. INCREDIBILE – Di, dillo: vuoi il male del? Lo strano e paradossale caso in Laguna: Jessefa una papera a partita, ma Filip, portiere serbo di proprietà dell’Inter dalle interessantissime capacità, resta fuori a scaldare la panchina. Se ilin questo avvio di campionato ha raccolto il misero bottino di quattro punti, raccogliendo ben cinque sconfitte, lo deve purtroppo anche al portiere finlandese. In almeno due/tre partite,ha infatti giocato contro la sua squadra favorendo i gol degli avversari.