Il dissing tra Tony Effe e Fedez la gente l’ha vissuta come fosse Temptation Island Sanremo? In teatro ci sono 1 500 str**nzi | Guè scalda i motori

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il conto alla rovescia per l’inizio del Red Bull 64 Bars Live è ufficialmente iniziato. Sul palco dell’evento che si terrà stasera a Scampia si esibiranno Guè, Artie 5ive, Kid Yugi, Massimo Pericolo,e i due padroni di casa, Geolier e il producer Dat Boi Dee. Abbiamo incontrato a poche ore dall’inizio Guè: “L’approccio a questo evento è sempre bello. È un format che parte dall’hip hop. Mi fa piacere essere con dei talenti più giovani di me che, nel loro genere,al top”, ha detto. Il rapper ha raccontato anche delle difficoltà riscontrate ad inizio carriera perché era complesso “farci accettare”. Ora, invece, “siamo arrivati ad una scena per tutti i gusti”. Cultura hip hop che è sempre stata al centro dell’artisticità del rapper milanese. “Noi (i rapper, ndr) prendevamo l’esempio americano e lo portavamo in Italia, senza emulare le gang”.