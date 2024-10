Ferencvaros-Tottenham 1-2 Postecoglou | Vinto in condizioni difficili sono contento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Angeha parlato in conferenza stampa dopo1-2, match della seconda giornata dell’Europa League 2024/2025. Il tecnico degli Spurs può festeggiare il secondo successo consecutivo nella prima fase della competizione europea, al termine di una sfida tutt’altro che banale in casa degli ungheresi. “molto, perchè oggi c’erano tanti fattori che potevano metterci in difficoltà. Ho fatto diversi cambi di formazione e giocavamo in un ambiente molto caldo, con grande pubblico e– spiega – Per questo credo che il modo in cui i giocatori siano riusciti a gestire tutto questo sia stato grandioso. Non è mai facile vincere in Europa, soprattutto in trasferte come queste. Quindi prendere i tre punti con una prestazione del genere è davvero una cosa che mi rende soddisfatto.