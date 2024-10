Erdogan sta perdendo la sua migliore arma di ricatto verso l’Occidente | i rifugiati siriani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sta aumentando giorno dopo giorno il numero deiche fuggono dal Libano per tentare di mettersi in salvo nel paese natale che avevano lasciato durante questi 13 anni di guerra, tra il regime di Damasco e i gruppi jihadisti oggi arroccati nella regione di Idlib. La maggior parte deisi era diretto in Turchia e nel Paese dei Cedri – 1 milione circa “- pur sapendo di non poter godere di alcun diritto nei paesi “ospitanti”, specialmente in Libano, compreso attualmente l’accesso ai rifugi governativi per scampare alle bombe dello stato ebraico. In seguito all’offensiva di Israele su Beirut di questi giorni, sono dunque già migliaia iche stanno raggiungendo il nord della Siria, cioè le aree occupate e controllate dalla Turchia, in particolare la roccaforte jihadista di Idlib, per l’appunto.