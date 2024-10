Donatella Di Pietrantonio | La Rai ha bloccato il mio monologo Un altro caso Scurati?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sembra profilarsi un. Dopo la presunta censura della Rai allo scrittore giunto al sesto e ultimo libro della saga che scandaglia a fondo Mussolini e l’Italia del Ventennio, untelevisivo sarebbe stato imbavagliato. E’ quel che denuncia unvincitore del Premio Strega,Di. La scrittrice ha denunciato in un’intervista rilasciata a Luca Telese, direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, di essere profondamente delusa e amareggiata per il comportamento della tv pubblica. Il, preparato con cura per il programma Che sarà, condotto da Serena Bortone, lo stesso in cui non è andato in onda, avrebbe dovuto essere un tributo alla sua terra natale, l’Abruzzo.