Demolizione bilancioni | Si fermi la distruzione di un patrimonio storico di Fiumicino

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Dopo l’abbattimento definitivo dello scorso 19 settembre di uno dei, che si trovano nella zona del Vecchio Faro e nell’area dove dovrebbe sorgere il Porto turistico-crocieristico di-Isola Sacra, apprendiamo con stupore che ieri mattina è dovuto intervenire un gruppo di cittadini per impedire ladella piattaforma di un secondo bilancione“. Così in una nota stampa Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD, Angelo Petrillo, capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco, Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche. “La nostra intenzione è quella di tutelare i, – proseguono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni – che rappresentano un pezzo di storia del nostro territorio e un bene caratteristico della città. Non solo, anche il Ministero della Cultura aveva garantito la loro salvaguardia nelle sue progettualità.