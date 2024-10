Da una parte capolavoro maturo anche senza le scene presenti nel trailer dall' altra spazzatura poiché senza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si dice generalmente che se in un film spariscononelallora il regista non ha più creduto più al progetto. E che a proposito di Joker: Folie à deux le cose sarebbero proprio andate così. Dove sono infatti Lady Gaga (Lee) e Joaquin Phoenix (Arthur Fleck) sulle scale del Bronx rese celebri nel primo capitolo?, con lei che canta That’s entertainment da Spettacolo di Varietà di Minnelli e lui arrestatoa polizia: immagini talmente elettrizzanti da diventare virali per un giorno (era il 5 aprile 2023), euno dei tanti poster.