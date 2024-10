Consulta FdI ai parlamentari | 8 ottobre presenza indispensabile per l’elezione del giudice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Camera ci riprova: eleggere ildella Corte costituzionale che deve sostituire l’ex presidente della, Silvana Sciarra. Il 17 settembre c’era stata una fumata nera con il sesto scrutinio della Camere in seduta comune che si era concluso in un nulla di fatto, con ladi soli 374su 605. E così ai deputati e senatori di Fratelli d’Italia, dopo sette votazioni a vuoto del Parlamento in seduta comune, è arrivato un messaggio della premier Giorgia Meloni. “Attenzione martedì 8, ore 12.30ladi tutti al voto per la Corte costituzionale”, il testo in stampatello maiuscolo con quadratini rossi che evidenziano la rilevanza dell’input. “Eventuali missioni vanno rimandate o annullate“. Il Parlamento è chiamato a sostituire Sciarra, che ha concluso il proprio mandato l’11 novembre del 2023.