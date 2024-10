Calendario Serie A calcio | orari partite 4-6 ottobre tv streaming programma DAZN e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Messe in archivio ledelle coppe europee è già tempo di pensare al campionato in una stagione che non dà tregua alle squadre. Incombe il settimo turno dellaA die si torna in campo con il Napoli capolista a quota 13 punti, inseguito dalla Juventus a -1 e da Milan, Inter e Torino a -2. Solita formula a spezzatino, con una giornata spalmata su tre giorni. Si comincia quest’oggi, venerdì 4con i primi due match. Alle 18.30, al Diego Armando Maradona, la formazione allenata da Antonio Conte affronterà il Como e vorrà sfruttare il fattore campo per confermarsi in vetta alla graduatoria. Dalle 20.45 ci sarà il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia: gli scaligeri cercheranno di far valere il sostegno del proprio pubblico, mentre i lagunari proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Domani tre leche terranno banco. Alle 15.