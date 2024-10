Bianca Balti torna sui social | come sta adesso

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 4 ottobre 2024)alla ribalta suiper tranquillizzare i fan circa le sue condizioni di salute. La modella di fama mondiale è stata operata qualche settimana fa di urgenza a un tumore alle ovaie edovrà proseguire l’iter delle cure preventive. La diagnosi ricevuta daha destato parecchia preoccupazione tra i fan della modella. Il tumore alle ovaie al terzo stadio è stato comunque prontamente rimosso con un’operazione d’urgenza, ma le cure per il volto noto del mondo della moda devono ancora iniziare dopo l’intervento. Ecco, nel frattempo,sta laonline sui, foto Ansa – VelvetGossipNon ha mai perso il sorriso e non lo farà nemmeno in questo momento.ha sempre cercato di essere ottimista nella sua vita, anche di fronte ad altre difficoltà che le sono state presentate di fronte.