Bao Publishing presenta Hilda e Twig al riparo dalla pioggia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo il successo mondiale della serie animata su Netflix, tornanoe il suo migliore amico, il “cervolpe”, in una nuova storia inedita firmata da Luke Pearson. Un’imprevedibile avventura nel bosco e una creatura magica a guardia di un antico tesoro per scoprire il vero significato dell’amicizia! Per la gioia di grandi e piccini,sono pronti a vivere una nuova avventura insieme! BAOè lieta di annunciare l’uscita di– Al, il nuovo volume della seriedi Luke Pearson.