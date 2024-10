Apre il primo bar di 007 | tra cimeli di James Bond e Martini mescolati non agitati

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilbar ufficiale di 007a Londra: un’esperienza imperdibile: finalmente sarà possibile gustare un“mescolato, non agitato”, proprio come l’agente segreto più famoso del cinema! Nel cuore di Piccadilly, un pop-up bar dedicato all’iconica saga diaccoglie gli appassionati con uno stile di lusso degno dell’agente segreto più affascinante di sempre. Un’esperienza unica, tra oggetti da collezione, drink esclusivi e un’atmosfera che evoca tutto il fascino e il glamour delle avventure di 007. Un’esperienza da vivere: il bar di 007le porte a Piccadilly. Ubicato all’interno del celebre Burlington Arcade, ai numeri 12-13, questo pop-up bar aperto fino al 31 dicembre è una vera e propria immersione nell’universo di. L’interno, ricco di dettagli dorati e tocchi opulenti, celebra in ogni angolo il fascino dell’agente con licenza di uccidere.