Ancora circondati dall' amianto

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quasi due anni sono passati’inchiesta di Panorama «, dove si nasconde». Ma questo materiale, che degradandosi risulta mortale, èdiffuso in tutt’Italia, impunemente. Nonostante i dati siano allarmanti - solo nel 2023, le vittime per malattie connesse alle particelle d’sono state settemila - la situazione resta bloccata tra promesse politiche non mantenute e inerzia legislativa. Il rapporto Ispra sulla gestione dei rifiuti speciali, pubblicato nel 2024 (e riferito al 2022), è l’ennesima conferma: sono state smaltite solo 221 tonnellate di materiali contenenti, con un calo di 108 mila tonnellate rispetto al 2021. Le bonifiche vanno a rilento e restano intatte vere «praterie di asbesto», al suolo e sui tetti. Intanto, le inchieste sui mancati smaltimento si moltiplicano.