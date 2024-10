Via Molinari arriva Orfeo Il terremoto a Repubblica apre la corsa al Tg3 Rai

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La farfalla (ma sarebbe meglio dire il Boeing 747) ha sbattuto le ali ai piani alti del quotidianoin largo Fochetti e in viale Mazzini si è scatenata la tempesta. Ieri infatti è stata una giornata “calda” per il mondo del giornalismo italiano, con l’addio alla direzione del quotidiano da parte di Maurizioe le contestuali dimissioni dalla presidenza del gruppo Gedi di John Elkann. Sulla poltrona che è stata di, da domani siederà Mario, fino a ieri mattina direttore (in scadenza) del Tg3 (da qui il riverbero sulle vicende Rai), che proprio daaveva iniziato la sua carriera per poi passare al Messaggero e quindi alla Rai, dove ha diretto tutto: Tg2, Tg1 e Tg3. Un uomo ritenuto abilissimo nelle relazioni, è stato anche direttore generale di viale Mazzini.