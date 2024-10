Tanta Roma nelle mie canzoni Alex Britti svela il gran finale nella Capitale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un concertosua, un nuovo singolo e tante altrepronte., ci è venuto a trovare nell'edicola degli artisti de Il Tempo., siamo di fronte a Palazzo Chigi. Che sensazioni prova? «Il centro diè una zona che non frequento più molto spesso. La mia infanzia l'ho passata qui vicino perché vivevo a Monteverde vecchio. Qui venivo a piedi con gli amici il sabato pomeriggio a fare le «vasche» su via del Corso o in Galleria Colonna. Quando torni in un posto dell'infanzia c'è un' emozione speciale».Come la vedein questo momento? «Abbiamo avuto un po' di gestioni particolari. Ciclicamente ledi città vivono cambiamenti sostanziali.è capitata in un momento storico in cui c'è stato un cambiamento importante e le gestioni che abbiamo avuto non sono state al passo col cambiamento.