Rutte visita a sorpresa a Kiev | il neosegretario Nato va da Zelensky nel suo primo viaggio ufficiale | L’Alleanza è con voi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laha un nuovo segretario, ma la linea rimane la stessa. Ed è stato lo stesso Marka ribadirla nella sua primada segretario generale. L’olandese era stato in Ucraina già altre volte (quattro) nella sua vita precedente da premier ma ha scelto d’incontrare Volodymyrcomeatto. “Era molto importante per sottolineare, al popolo ucraino e a chi ci sta guardando, che laè al vostro fianco”, ha dichiarato in conferenza stampa alludendo a Mosca. Ilarriva in un momento di pressione per. Il 12 ottobre si terrà in Germania il vertice dei leader del formato Ramstein voluto da Joe Biden per fare il punto sugli aiuti militari, seguito a strettissimo giro (la settimana successiva) dalla ministeriale Difesa della, a Bruxelles.