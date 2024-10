Mls l’Inter Miami di Messi vince il Supporters’ Shield | 46esimo trofeo per l’argentino

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ancora unper Lionel, ildella sua incredibile carriera., con il suo Inter, nella notte si è aggiudicato ildella Major League Soccer americana, che viene assegnato ogni anno alla squadra con il maggior numero di vittorie nella stagione regolare. La certezza matematica è arrivata con la vittoria per 3-2 delcontro il Columbus Crew, in cuiha segnato una doppietta – uno dei due gol su punizione – e l’altra rete è stata segnata da Luis Suarez. Per ‘La Pulga’ sono 17 marcature in 17 partite di campionato quest’anno. Con la vittoria delsi è aggiudicato il fattore campo nei playoff che assegneranno la vittoria del campionato, al via a fine ottobre.