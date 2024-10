Medio Oriente Meloni sente Schlein | unità e coesione in un momento difficile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La situazione delcontinua a essere al centro dell'agenda politica italiana e delle iniziative del governo. La presidente del Consiglio, Giorgia, che ieri ha riunito i leader del G7 in collegamento per fare il punto della situazione, oggi ha sentito la segretaria del Pd, Elly. Le due hanno avuto un colloquio proprio sulla crisi inriente e sugli ultimi sviluppi. La premier ha auspicato, a quanto si apprende,da parte di tutte le forze politiche in questofrangente internazionale. Sul fronte del ministero degli Esteri, il vicepremier Antonio Tajani ha risposto al question time in Senato, spiegando che la Farnesina ha raccomandato "agli italiani in Iran - circa 700 - di tornare in Italia con i voli commerciali, che sono in graduale ripresa".