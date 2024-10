Lukaku | La mia mentalità è | ogni giorno devi dare di più Alla fine si vedranno i risultati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Romelu, attaccante del Napoli, ha rilasciato una breve intervista ai canali social del club. Ha ricordato le sue origini, la sua vita prima di diventare ilche conosciamo oggi. Di seguito le sue parole.: «» «Sono RomeluBolingoli. Ho 31 anni e sono un attaccante del Napoli. Sono nato a Antwerp, una città nel nord del Belgio. Mio padre era un calciatore, siamo andati un po’ in giro: Antwerp, Liegi, Bruxelles. Quando siamo tornati, ho iniziato a giocare, avevo sei anni. Gli allenamenti erano a 20 minuti da casa mia ma non avevo la macchina. Così sono andato a giocare in una squadra regionale. Ho giocato lì per un anno, poi è il Lierse è venuto a prendermi. Sono rimasto lì per due anni, abbiamo vinto il campionato del Belgio due volte e poi sono andato all’Anderlecht. Era la mia squadra del cuore da bambino.